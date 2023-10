Pocket, anciennement connu sous le nom de Read It Later, est une application et un service Web permettant de gérer une liste de lecture d'articles et de vidéos sur Internet. Lancée en 2007, l'application était à l'origine réservée aux ordinateurs de bureau et portables et est désormais disponible pour macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, les liseuses Kobo et les navigateurs Web. Pocket a été racheté par Mozilla, le développeur du navigateur Web Firefox, en 2017.

Site Web : getpocket.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Pocket. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.