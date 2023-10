Google News est un service d'agrégation d'actualités développé par Google. Il présente un flux continu d'articles organisés par des milliers d'éditeurs et de magazines. Google Actualités est disponible sous forme d'application sur Android, iOS et sur le Web. Google a publié une version bêta en septembre 2002 et l'application officielle en janvier 2006. L'idée initiale a été développée par Krishna Bharat. Le service a été décrit comme le plus grand agrégateur d'informations au monde.

Site Web : news.google.com

