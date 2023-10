CamScanner est une application mobile chinoise lancée pour la première fois en 2011 qui permet d'utiliser les appareils iOS et Android comme scanners d'images. Il permet aux utilisateurs de « numériser » des documents (en prenant une photo avec l'appareil photo de l'appareil) et de partager la photo au format JPEG ou PDF. Cette application est disponible gratuitement sur le Google Play Store et l'App Store. L'application est basée sur le modèle freemium, avec une version gratuite financée par la publicité et une version premium avec des fonctions supplémentaires.

Site Web : camscanner.com

