Microsoft OneNote est un programme de prise de notes pour la collecte d'informations sous forme libre et la collaboration multi-utilisateurs. Il rassemble les notes, dessins, coupures d'écran et commentaires audio des utilisateurs. Les notes peuvent être partagées avec d'autres utilisateurs OneNote sur Internet ou un réseau. Auparavant, OneNote était principalement disponible dans le cadre de la suite Microsoft Office avant son édition 2019. Microsoft distribue désormais des versions de OneNote sous forme d'application gratuite et autonome via les magasins d'applications de Windows 10, macOS, iOS et Android. Microsoft propose également une version Web de OneNote dans le cadre de OneDrive et Office pour le Web ; cette version permet aux utilisateurs de modifier des notes dans un navigateur Web.

Site Web : onenote.com

