Sticky Notes est une application de notes de bureau incluse dans Windows 7, Windows 8 et Windows 10. L'application se charge rapidement et permet aux utilisateurs de prendre rapidement des notes à l'aide de fenêtres de type post-it sur leur bureau. Sticky Notes est né dans Windows XP Tablet Edition en 2002 et a été inclus avec Windows Vista en tant que gadget pour la barre latérale Windows. Selon Microsoft, il y avait huit millions d'utilisateurs mensuels de Sticky Notes en avril 2016. Il est intégré à Outlook.com et Microsoft Teams.

