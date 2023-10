Microsoft To Do (anciennement appelé Microsoft To-Do) est une application de gestion de tâches basée sur le cloud. Il permet aux utilisateurs de gérer leurs tâches depuis un smartphone, une tablette et un ordinateur. La technologie est produite par l'équipe derrière Wunderlist, qui a été acquise par Microsoft, et les applications autonomes alimentent la fonctionnalité Tâches existante de la gamme de produits Outlook.

Site Web : todo.microsoft.com

