Zenkit To Do est une application de gestion de tâches ultra simple pour vous aider à travailler de manière productive et à collaborer avec n'importe qui. Il vous permet d'organiser vos tâches, listes de courses, réunions, événements, voyages, idées, notes, lieux et tout ce qui est important pour vous. Vous pouvez créer des listes et partager des tâches avec les membres de votre équipe, votre famille et vos amis. To Do synchronise tout entre tous vos appareils pour que vous puissiez accéder à vos listes où que vous soyez, même hors ligne.

Site Web : todo.zenkit.com

