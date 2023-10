Notre plateforme et nos services professionnels permettent à des équipes innovantes de réfléchir et de collaborer visuellement pour résoudre des problèmes importants. Mettez simplement ce que vous pensez sur des notes autocollantes. Organisez ensuite en listes, organigrammes, diagrammes, cadres, méthodes et dessins pour activer et aligner votre équipe.

Site Web : mural.co

