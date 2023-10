TickTick est une application simple et efficace de liste de tâches et de gestion de tâches qui vous aide à établir un planning, à gérer votre temps, à rester concentré, à vous rappeler les délais et à organiser votre vie à la maison, au travail et partout ailleurs. TickTick vous aide à tirer le meilleur parti de votre journée et à faire avancer les choses (GTD). Qu'il y ait une idée que vous souhaitez capturer, des objectifs personnels à atteindre, un travail à accomplir, des habitudes à suivre, des projets à collaborer avec des collègues ou même une liste de courses à partager en famille (avec l'aide d'un créateur de liste). Atteignez vos objectifs avec notre planificateur de productivité.

Site Web : ticktick.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TickTick. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.