OmniFocus est un gestionnaire de tâches personnel du groupe Omni pour macOS et iOS. L'objectif déclaré du programme est de pouvoir capturer des pensées et des idées dans des listes de tâches. Le programme utilise des concepts et des techniques décrits dans le livre Getting Things Done de David Allen. Le système de productivité d'Allen est communément abrégé en GTD.

Site Web : web.omnifocus.com

