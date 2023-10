Avec un design réfléchi et des visuels saisissants, Actions est une toute nouvelle façon de rester au top de votre vie. Actions by Moleskine fait des tâches quelque chose que vous avez hâte de faire. La complexité et l'encombrement des gestionnaires de tâches traditionnels sont remplacés par une interface claire qui vous permet de rester concentré. Une conception intelligente signifie que des fonctionnalités puissantes sont là lorsque vous en avez besoin, mais ne vous gênent jamais. L’esthétique Actions présente des noirs profonds et de belles couleurs pour faire briller l’écran de votre appareil. Des animations ludiques et fluides rendent la navigation rapide, amusante et facile. Avec les cartes d'action, vous pouvez créer des tâches qui s'inscrivent directement dans votre emploi du temps facile à consulter. Associez-les à des rappels, des notes et des listes pour organiser votre journée sans effort. Les listes vous permettent de regrouper vos cartes d'action. Étiquetez simplement une carte d'action avec un nom de liste pour l'organiser avec un code couleur. L’écran Planification est une liste courante de toutes vos tâches pour les sept prochains jours, ce qui vous permet de voir très facilement ce que vous avez à faire. Besoin de reprogrammer ? Glissez-déposez simplement pour déplacer une tâche à un autre jour. L’écran Journal de bord est une vitrine satisfaisante de toutes les tâches que vous avez accomplies.

Site Web : moleskinestudio.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Actions. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.