AppSheet fournit une plate-forme de développement sans code pour les logiciels d'application, qui permet aux utilisateurs de créer des applications mobiles, tablettes et Web à l'aide de sources de données telles que Google Drive, DropBox, Office 365 et d'autres plates-formes de feuilles de calcul et de bases de données basées sur le cloud. La plate-forme peut être utilisée pour un large éventail de cas d'utilisation commerciale, notamment la gestion de projet, la gestion de la relation client, les inspections sur le terrain et les rapports personnalisés. AppSheet a été acquis par Google en janvier 2020.

Site Web : appsheet.com

