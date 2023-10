Nextcloud est une suite de logiciels client-serveur permettant de créer et d'utiliser des services d'hébergement de fichiers. Nextcloud est gratuit et open source, ce qui signifie que n'importe qui est autorisé à l'installer et à l'utiliser sur ses propres serveurs privés. L'application Nextcloud est fonctionnellement similaire à Dropbox, Office 365 ou Google Drive, mais peut être utilisée sur des ordinateurs locaux à domicile ou pour l'hébergement de stockage de fichiers hors site. La fonctionnalité Office est limitée aux serveurs x86/x64 car OnlyOffice ne prend pas en charge les processeurs ARM. Contrairement aux services propriétaires, l'architecture ouverte permet aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leurs données. Le développeur ownCloud d'origine, Frank Karlitschek, a créé ownCloud et créé Nextcloud, qui continue d'être activement développé par Karlitschek et d'autres membres de l'équipe ownCloud d'origine. Le 17 janvier 2020, la version 18 a été présentée à Berlin sous le nom de produit Nextcloud Hub. Pour la première fois, un package bureautique (ici OnlyOffice) a été directement intégré ici et Nextcloud a annoncé comme objectif une concurrence directe avec Microsoft Office 365 et Google Docs. Par ailleurs, un partenariat avec Ionos a été annoncé à cette date.

Site Web : nextcloud.org

