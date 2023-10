Blogger est un service de publication de blogs qui permet de créer des blogs multi-utilisateurs avec des entrées horodatées. Il a été développé par Pyra Labs, racheté par Google en 2003. Les blogs sont hébergés par Google et généralement accessibles à partir d'un sous-domaine de blogspot.com. Les blogs peuvent également être servis à partir d'un domaine personnalisé appartenant à l'utilisateur (comme www.example.com) en utilisant les fonctionnalités DNS pour diriger un domaine vers les serveurs de Google. Un utilisateur peut avoir jusqu'à 100 blogs par compte. Jusqu'au 1er mai 2010, Blogger permettait également aux utilisateurs de publier des blogs sur leur propre serveur d'hébergement Web, via FTP. Tous ces blogs ont dû être modifiés pour utiliser un sous-domaine blogspot.com ou pointer leur propre domaine vers les serveurs de Google via DNS.

Site Web : blogger.com

