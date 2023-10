DigitalOcean, Inc. est un fournisseur américain d'infrastructure cloud dont le siège est à New York et qui possède des centres de données dans le monde entier. DigitalOcean fournit aux développeurs des services cloud qui aident à déployer et à faire évoluer des applications qui s'exécutent simultanément sur plusieurs ordinateurs. En janvier 2018, DigitalOcean était la troisième plus grande société d'hébergement au monde en termes d'ordinateurs connectés au Web.

Site Web : cloud.digitalocean.com

