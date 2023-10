Google Keep est un service de prise de notes développé par Google. Lancé le 20 mars 2013, Google Keep est disponible sur le Web et propose des applications mobiles pour les systèmes d'exploitation mobiles Android et iOS. Keep propose une variété d'outils pour prendre des notes, notamment du texte, des listes, des images et de l'audio. Les utilisateurs peuvent définir des rappels intégrés à Google Now. Le texte des images peut être extrait à l’aide de la reconnaissance optique de caractères et les enregistrements vocaux peuvent être transcrits. L'interface permet une vue à une seule colonne ou une vue à plusieurs colonnes. Les notes peuvent être codées par couleur et des étiquettes peuvent être appliquées pour l'organisation. Les mises à jour ultérieures ont ajouté des fonctionnalités permettant d'épingler des notes et de collaborer sur des notes avec d'autres utilisateurs de Keep en temps réel. Google Keep a reçu des critiques mitigées. Une revue juste après son lancement en 2013 vantait sa rapidité, la qualité des notes vocales, la synchronisation et le widget pouvant être placé sur l'écran d'accueil d'Android. Les critiques de 2016 ont critiqué le manque d'options de formatage, l'incapacité d'annuler les modifications et une interface qui n'offre que deux modes d'affichage, là où aucun n'était apprécié pour sa gestion des longues notes. Cependant, Google Keep a reçu des éloges pour ses fonctionnalités telles que l'accès universel aux appareils, l'intégration native avec d'autres services Google et la possibilité de transformer des photos en texte grâce à la reconnaissance optique de caractères.

