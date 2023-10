Google Voice est un service téléphonique qui fournit des services de transfert d'appel et de messagerie vocale, de messagerie vocale et texte, ainsi que la terminaison d'appels américains et internationaux pour les clients de compte Google aux États-Unis et pour les clients G Suite au Canada, au Danemark, en France, aux Pays-Bas et au Portugal. , Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Le service a été lancé par Google le 11 mars 2009, après que la société ait acquis le service GrandCentral. Google Voice fournit gratuitement un numéro de téléphone américain, choisi par l'utilisateur parmi les numéros disponibles dans les indicatifs régionaux sélectionnés, pour chaque compte utilisateur. Les appels vers ce numéro sont renvoyés vers des numéros de téléphone que chaque utilisateur doit configurer dans le portail Web du compte. Plusieurs destinations peuvent être spécifiées et sonner simultanément pour les appels entrants. L'établissement du service nécessite un numéro de téléphone aux États-Unis. Un utilisateur peut répondre et recevoir des appels sur n'importe quel téléphone en sonnerie tel que configuré dans le portail Web. Lors d'un appel reçu, l'utilisateur peut basculer entre les téléphones configurés. Les utilisateurs aux États-Unis peuvent passer des appels sortants vers des destinations nationales et internationales. Les appels peuvent être lancés depuis n'importe lequel des téléphones configurés, ainsi que depuis une application pour appareil mobile ou depuis le portail du compte. Depuis août 2011, les utilisateurs de nombreux autres pays peuvent également passer des appels sortants depuis l'application Web vers des numéros de téléphone nationaux et internationaux. De nombreux autres services Google Voice, tels que la messagerie vocale, la messagerie texte gratuite, l'historique des appels, le filtrage des appels, le blocage des les appels indésirables et la transcription vocale en texte des messages vocaux sont également disponibles pour les résidents des États-Unis. En termes d'intégration du produit, les messages vocaux transcrits et audio, les notifications d'appels manqués et/ou les messages texte peuvent éventuellement être transférés vers un compte de messagerie du choix de l'utilisateur. De plus, des messages texte peuvent être envoyés et reçus via l'interface de messagerie ou de messagerie instantanée familière en lisant et en écrivant des messages texte en chiffres dans Google Talk respectivement (envoi de SMS de PC à téléphone). La visioconférence multidirectionnelle Google Voice (avec prise en charge du partage de documents) est désormais intégrée à Google+ Hangouts. Le service est configuré et géré par l'utilisateur dans une application Web, inspirée du service de messagerie de Google, Gmail, ou avec Android et Applications iOS sur téléphones intelligents ou tablettes. Google Voice propose actuellement des appels gratuits de PC à téléphone aux États-Unis et au Canada, ainsi que des appels vocaux et vidéo de PC à PC dans le monde entier entre les utilisateurs du plug-in de navigateur Google+ Hangouts (disponible pour Windows, Mac OS X basé sur Intel et Linux).Presque tous les appels nationaux et sortants vers les États-Unis (y compris l'Alaska et Hawaï) et le Canada sont actuellement gratuits depuis les États-Unis et le Canada, et 0,01 $ par minute depuis partout ailleurs. Les appels internationaux sont facturés selon un calendrier publié sur le site Web de Google Voice. Fin 2009, Google Voice comptait environ 1,4 million d'utilisateurs, dont 570 000 utilisaient le service 7 jours sur 7. Ce nombre a nettement augmenté après que Google ait fait passer son service Google Voice du "sur invitation uniquement" à celui disponible pour tous les abonnés Gmail aux États-Unis. Un article du blog Wired citait un chiffre de 3,5 millions en 2013. Les clients d'un compte Google dans la plupart des pays autres que les États-Unis et le Canada ne peuvent accéder aux services de terminaison d'appel que via l'intégration avec Google Hangouts.

