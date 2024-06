Vos clients et prospects ignorent vos appels professionnels légitimes parce qu’ils voient un numéro inconnu – et ils ne savent pas qu’il s’agit de vous. L'identification de l'appelant de marque Hiya Connect permet aux entreprises d'afficher le nom de leur entreprise sur les appels sortants effectués vers plus de 400 millions de téléphones mobiles dans le monde, dont 97 % du marché mobile américain. La croissance du spam, des escroqueries et des appels frauduleux a érodé la confiance dans le canal vocal. 87 % des consommateurs ne répondront pas à un appel lorsqu'ils voient un numéro inconnu sur leur écran. Cette incapacité à atteindre efficacement les clients par téléphone nuit à la satisfaction et à la fidélisation des clients – et, en fin de compte, à vos résultats. L'identification de l'appelant de marque permet aux entreprises de contrôler la façon dont leurs appels sortants s'affichent sur l'appareil des destinataires de l'appel par chaque numéro de téléphone individuel. Créez de meilleures expériences client et optimisez vos opérations d'appels sortants en ajoutant une identité à vos appels sortants grâce à l'identification de l'appelant de marque Hiya Connect.

