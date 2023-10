Google Translate est un service de traduction automatique neuronale multilingue gratuit développé par Google, permettant de traduire des textes et des sites Web d'une langue vers une autre. Il propose une interface de site Web, une application mobile pour Android et iOS et une interface de programmation d'applications qui aide les développeurs à créer des extensions de navigateur et des applications logicielles. En septembre 2020, Google Traduction prenait en charge 109 langues à différents niveaux et, en avril 2016, comptait plus de 500 millions d'utilisateurs au total, avec plus de 100 milliards de mots traduits quotidiennement. Lancé en avril 2006 en tant que service de traduction automatique statistique, il utilisait les Nations Unies. et les documents et transcriptions du Parlement européen pour recueillir des données linguistiques. Plutôt que de traduire directement les langues, il traduit d'abord le texte en anglais, puis pivote vers la langue cible dans la plupart des combinaisons linguistiques qu'il propose dans sa grille, à quelques exceptions près, dont le catalan-espagnol. Lors d'une traduction, il recherche des modèles dans des millions de documents pour vous aider à décider quels mots choisir et comment les disposer dans la langue cible. Son exactitude, qui a été critiquée et ridiculisée à plusieurs reprises, a été mesurée pour varier considérablement selon les langues. En novembre 2016, Google a annoncé que Google Translate passerait à un moteur de traduction automatique neuronale – Google Neural Machine Translation (GNMT) – qui traduit « des phrases entières à la fois, plutôt que morceau par morceau ». Il utilise ce contexte plus large pour l'aider. trouver la traduction la plus pertinente, qu'il réorganise et ajuste ensuite pour ressembler davantage à un humain parlant avec une grammaire appropriée". Initialement activé pour quelques langues en 2016, GNMT est utilisé dans les 109 langues de la liste Google Translate en septembre 2020, à l'exception de la paire de langues entre l'anglais et le latin.

Site Web : translate.google.com

