Téléchargez et analysez un grand nombre de documents grâce à la puissance de la recherche Google, de l'IA et du machine learning. Pinpoint est un outil de recherche destiné à aider les journalistes et les universitaires à explorer et analyser de vastes collections de documents. En utilisant Pinpoint, vous pouvez télécharger et rechercher des centaines de milliers de documents, d'images, d'e-mails, de notes manuscrites et de fichiers audio pour des mots ou des expressions, des lieux, des organisations et des personnes spécifiques. Collaborez avec d'autres en partageant l'accès à votre collection, en mettant en surbrillance du texte et en partageant des liens vers des documents spécifiques ou des sélections de texte.

Site Web : journaliststudio.google.com

