Evernote est une application conçue pour la prise de notes, l'organisation, la gestion des tâches et l'archivage. Il est développé par Evernote Corporation, dont le siège est à Redwood City, en Californie. L'application permet aux utilisateurs de créer des notes, qui peuvent être du texte, des dessins, des photographies ou du contenu Web enregistré. Les notes sont stockées dans des blocs-notes et peuvent être étiquetées, annotées, modifiées, recherchées, jointes à des pièces jointes et exportées. Evernote est multiplateforme, pour Android, iOS, macOS et Microsoft Windows. Son utilisation est gratuite avec des limites d'utilisation mensuelles et propose des forfaits payants pour des limites étendues ou levées.

Site Web : evernote.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Evernote. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.