La prise de notes rencontre la cartographie mentale. Emberly combine les cartes mentales et la prise de notes en un seul outil puissant. Il vous permet de stocker des notes, des fichiers et des signets dans des nœuds pour organiser efficacement vos pensées et vos idées.

Site Web : ember.ly

