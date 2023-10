Simplenote est une application de prise de notes prenant en charge Markdown. En plus des applications multiplateformes, il est accessible via la plupart des navigateurs Web. Simplenote dispose d'une API accessible en externe, permettant d'écrire à d'autres clients : le widget macOS Dashboard DashNote ; nvPY, un client SimpleNote multiplateforme ; entre autres. De plus, le programme macOS Notational Velocity et l'utilitaire Windows ResophNotes peuvent également se synchroniser avec Simplenote.

Site Web : simplenote.com

