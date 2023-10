Instagram (généralement abrégé en IG ou Insta) est un service de réseau social américain de partage de photos et de vidéos appartenant à Facebook, créé par Kevin Systrom et Mike Krieger et lancé initialement sur iOS en octobre 2010. La version Android est sortie en avril 2012, suivie par une interface de bureau aux fonctionnalités limitées en novembre 2012, une application Fire OS en juin 2014 et une application pour Windows 10 en octobre 2016. L'application permet aux utilisateurs de télécharger des médias qui peuvent être modifiés avec des filtres et organisés par hashtags et marquage géographique. Les publications peuvent être partagées publiquement ou avec des abonnés pré-approuvés. Les utilisateurs peuvent parcourir le contenu des autres utilisateurs par balises et emplacements et afficher le contenu tendance. Les utilisateurs peuvent aimer les photos et suivre d'autres utilisateurs pour ajouter leur contenu à un flux. À l'origine, Instagram se distinguait en permettant uniquement au contenu d'être encadré dans un rapport hauteur / largeur carré (1: 1) avec 640 pixels pour correspondre à la largeur d'affichage de l'iPhone à l'époque. En 2015, ces restrictions ont été assouplies avec une augmentation à 1 080 pixels. Le service a également ajouté des fonctionnalités de messagerie, la possibilité d'inclure plusieurs images ou vidéos dans une seule publication et une fonctionnalité Stories, similaire à son principal adversaire Snapchat, qui permet aux utilisateurs de publier des photos et des vidéos sur un flux séquentiel, chaque publication étant accessible par d'autres pendant 24 heures chacun. Depuis janvier 2019, la fonctionnalité Stories est utilisée quotidiennement par 500 millions d'utilisateurs. Après son lancement en 2010, Instagram a rapidement gagné en popularité, avec un million d'utilisateurs enregistrés en deux mois, 10 millions en un an et 1 milliard en mai 2019. En avril 2012, Facebook a acquis le service pour environ 1 milliard de dollars en espèces et en actions. En octobre 2015, plus de 40 milliards de photos avaient été mises en ligne. Bien que loué pour son influence, Instagram a fait l'objet de critiques, notamment pour des changements de politique et d'interface, des allégations de censure et des contenus illégaux ou inappropriés téléchargés par les utilisateurs. En juillet 2020, la personne la plus suivie était le footballeur Cristiano Ronaldo, avec plus de 233 millions de followers. Depuis le 14 janvier 2019, la photo la plus likée sur Instagram est une photo d'œuf, postée par le compte @world_record_egg, créé dans le seul but de dépasser le précédent record de 18 millions de likes sur une publication de Kylie Jenner. La photo compte actuellement plus de 54 millions de likes. Instagram est devenue la 4ème application mobile la plus téléchargée des années 2010.

Site Web : instagram.com

