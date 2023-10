Tinder est une application de réseautage géosocial et de rencontres en ligne qui permet aux utilisateurs de glisser anonymement pour aimer ou ne pas aimer d'autres profils en fonction de leurs photos, d'une petite biographie et de leurs intérêts communs. Une fois que deux utilisateurs sont « appariés », ils peuvent échanger des messages. Tinder a été lancé en 2012 au sein de l'incubateur de startups Hatch Labs en tant que coentreprise entre IAC et la société de développement d'applications mobiles Xtreme Labs. En 2014, Tinder enregistrait environ un milliard de « swipes » par jour. Tinder nécessitait initialement l'accès à un compte Facebook pour utiliser l'application, mais il a commencé à permettre aux utilisateurs de s'inscrire avec un simple numéro de téléphone en août 2019. Il est accessible via une application mobile ou un navigateur Web pour les ordinateurs. Tinder fonctionne sur un modèle économique freemium.

Site Web : tinder.com

