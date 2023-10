Voxer est une société de développement d'applications mobiles basée à San Francisco, surtout connue pour son application gratuite Voxer Walkie Talkie pour smartphones. Fondé par Tom Katis et Matt Ranney, Voxer Walkie Talkie est à la fois un système « push-to-talk » en direct et un système de messagerie vocale. Les messages sur Voxer sont transmis en direct au fur et à mesure de leur enregistrement, puis également transmis sous forme de message vocal. L'application fonctionne sur les systèmes d'exploitation Android, Windows Phone et iOS. En avril 2012, la société a levé 30 millions de dollars en financement de risque auprès d'Institutional Venture Partners (IVP), d'Intel Capital et d'autres investisseurs providentiels.

Site Web : web.voxer.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Voxer. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.