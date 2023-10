Waze (hébreu : ווייז‎, ; anciennement FreeMap Israel) est un logiciel de navigation GPS appartenant à Google. Il fonctionne sur les smartphones et les tablettes prenant en charge le GPS. Il fournit des informations de navigation détaillées, des temps de trajet et des détails d'itinéraire soumis par l'utilisateur, tout en téléchargeant des informations dépendantes de l'emplacement sur un réseau de téléphonie mobile. Waze décrit son application comme une application de navigation GPS communautaire, téléchargeable et utilisable gratuitement. La société israélienne Waze Mobile a développé le logiciel Waze. Ehud Shabtai, Amir Shinar et Uri Levine ont fondé l'entreprise. Deux sociétés de capital-risque israéliennes, Magma et Vertex Ventures Israel, et une société de capital-risque américaine en phase de démarrage, Bluerun Ventures, ont fourni le financement. Waze Mobile a été racheté par Google en juin 2013. L'application génère des revenus grâce à la publicité hyperlocale auprès d'environ 130 millions d'utilisateurs mensuels.

Site Web : waze.com

