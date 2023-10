TuneIn est un service de streaming audio américain proposant des informations en direct, de la radio, des sports, de la musique et des podcasts à plus de 60 millions d'utilisateurs actifs par mois. En 2019, TuneIn compte plus de 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels. TuneIn est exploité par la société TuneIn Inc, basée à San Francisco, en Californie. La société a été fondée par Bill Moore en 2002 sous le nom de RadioTime à Dallas, au Texas. Les utilisateurs peuvent écouter la radio sur le site Web TuneIn, utiliser une application mobile, un haut-parleur intelligent ou un autre appareil pris en charge. Depuis 2016, TuneIn était également disponible sur plus de 55 modèles de véhicules. En 2013, la société a levé plus de 47 millions de dollars en capital-risque auprès d'Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, GV, General Catalyst Partners et Icon Ventures.

Site Web : tunein.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TuneIn. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.