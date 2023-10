Fondée à Hong Kong en juillet 2018, XT Exchange est la première plateforme de trading d'actifs numériques socialisée au monde. La plateforme possède un nom de domaine mondial de premier niveau XT.com, avec plus de 2 millions d'utilisateurs enregistrés, plus de 200 000 utilisateurs actifs par mois et plus de 7 millions d'utilisateurs dans l'écosystème. XT propose une large gamme de services tels que le trading en bourse, le trading de gré à gré, le trading sur marge, le trading de contrats, etc. ; XT.com dispose d'une plateforme de transaction complète avec plus de 100 devises de haute qualité et 300 paires de trading.

Site Web : xt.com

