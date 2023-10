Intercom est une plateforme de relations conversationnelles (CRP) qui aide les entreprises à établir de meilleures relations clients grâce à des expériences personnalisées basées sur la messagerie. Intercom a son siège à San Francisco et possède des bureaux supplémentaires à Chicago, Dublin, Sydney et Londres. En février 2017, Intercom comptait 100 000 utilisateurs actifs par mois. En juillet 2020, Intercom comptait plus de 30 000 clients payants, dont Facebook, Amazon et Lyft.

Site Web : intercom.com

