Apple Music est un service de streaming musical et vidéo développé par Apple Inc. Les utilisateurs sélectionnent la musique à diffuser sur leur appareil à la demande ou peuvent écouter des listes de lecture existantes. Le service comprend également la station de radio Internet Apple Music 1, Apple Music Hits et Apple Music Country, qui diffuse en direct dans plus de 200 pays 24 heures sur 24. Le service a été annoncé le 8 juin 2015 et lancé le 30 juin 2015. Les nouveaux abonnés bénéficient d'une période d'essai gratuite de six mois avant que le service ne nécessite un abonnement mensuel. À l'origine strictement un service de musique, Apple Music a commencé à se développer dans la vidéo en 2016. Le directeur Jimmy Iovine a déclaré que l'intention du service était de devenir une « plate-forme culturelle », et Apple souhaiterait que le service soit un « guichet unique pour culture pop". La société investit activement et massivement dans la production et l'achat de contenu vidéo, tant en termes de vidéoclips et de séquences de concerts qui soutiennent les sorties musicales, que de séries Web et de longs métrages. La version iOS originale d'Apple Music a reçu des critiques mitigées, avec des critiques dirigées vers une interface utilisateur jugée « peu intuitive ». Cependant, il a été félicité pour sa sélection de playlists, sa vaste bibliothèque de chansons à diffuser et son intégration avec d'autres appareils et services Apple. Dans iOS 10, l'application a fait l'objet d'une refonte importante, qui a reçu des critiques positives pour une interface mise à jour avec moins d'encombrement, une navigation améliorée et une plus grande importance accordée aux bibliothèques des utilisateurs. Apple Music a rapidement gagné en popularité après son lancement, franchissant le cap des 10 millions d'abonnés en seulement six mois. Le service compte 60 millions d'abonnés dans le monde en juin 2019.

Site Web : music.apple.com

