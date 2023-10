YouTube Music est un service de streaming musical développé par YouTube, une filiale de Google ; il fournit une interface sur mesure pour le service orientée vers le streaming musical, permettant aux utilisateurs de parcourir des chansons et des vidéos musicales sur YouTube en fonction des genres, des listes de lecture et des recommandations. Le service propose également un niveau premium, qui permet une lecture sans publicité, une lecture audio en arrière-plan uniquement et le téléchargement de chansons pour une lecture hors ligne. Ces avantages d'abonnement sont également offerts aux abonnés de Google Play Music et YouTube Premium. Le service finira par supplanter Google Play Music en tant que principale marque de Google pour le streaming et l'achat de musique.

Site Web : music.youtube.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à YouTube Music. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.