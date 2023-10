YouTube est une plateforme américaine de partage de vidéos en ligne dont le siège est à San Bruno, en Californie. Trois anciens employés de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim, ont créé le service en février 2005. Google a acheté le site en novembre 2006 pour 1,65 milliard de dollars ; YouTube fonctionne désormais comme l'une des filiales de Google. YouTube permet aux utilisateurs de télécharger, visualiser, noter, partager, ajouter à des listes de lecture, créer des rapports, commenter des vidéos et s'abonner à d'autres utilisateurs. Il propose une grande variété de vidéos multimédias générées par les utilisateurs et d’entreprise. Le contenu disponible comprend des clips vidéo, des extraits d'émissions de télévision, des clips vidéo, des courts métrages et des documentaires, des enregistrements audio, des bandes-annonces de films, des diffusions en direct et d'autres contenus tels que des blogs vidéo, de courtes vidéos originales et des vidéos éducatives. La plupart des contenus sur YouTube sont téléchargés par des particuliers, mais des sociétés de médias, notamment CBS, la BBC, Vevo et Hulu, proposent une partie de leur contenu via YouTube dans le cadre du programme de partenariat YouTube. Les utilisateurs non enregistrés peuvent uniquement regarder (mais pas télécharger) des vidéos sur le site, tandis que les utilisateurs enregistrés sont également autorisés à télécharger un nombre illimité de vidéos et à ajouter des commentaires aux vidéos. Les vidéos soumises à une limite d'âge ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés affirmant avoir au moins 18 ans. YouTube et certains créateurs génèrent des revenus publicitaires grâce à Google AdSense, un programme qui cible les publicités en fonction du contenu du site et de son audience. La grande majorité de ses vidéos sont gratuites, mais il existe des exceptions, notamment les chaînes premium par abonnement, la location de films, ainsi que YouTube Music et YouTube Premium, des services d'abonnement offrant respectivement du streaming musical premium et sans publicité, et des services d'abonnement. accès gratuit à tous les contenus, y compris les contenus exclusifs commandés à des personnalités notables. En février 2017, plus de 400 heures de contenu étaient mises en ligne sur YouTube chaque minute et un milliard d'heures de contenu étaient regardées sur YouTube chaque jour. Depuis août 2018, YouTube est le deuxième site Web le plus populaire au monde, derrière Google, selon Alexa Internet. Depuis mai 2019, plus de 500 heures de contenu vidéo sont mises en ligne sur YouTube chaque minute. Sur la base des revenus publicitaires trimestriels déclarés, YouTube est estimé à 15 milliards de dollars de revenus annuels. YouTube a fait l'objet de critiques sur certains aspects de ses opérations, notamment sa gestion du contenu protégé par le droit d'auteur contenu dans les vidéos mises en ligne, ses algorithmes de recommandation perpétuant des vidéos qui promeuvent des théories du complot et des mensonges, l'hébergement de vidéos ciblant ostensiblement les enfants mais contenant du contenu violent ou sexuellement suggestif impliquant des personnages populaires, des vidéos. des mineurs attirant des activités pédophiles dans leurs sections de commentaires et des politiques fluctuantes sur les types de contenu pouvant être monétisés par la publicité.

Site Web : youtube.com

