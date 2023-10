YouTube Kids est une application vidéo américaine pour enfants développée par YouTube, une filiale de Google. L'application propose une version du service orientée vers les enfants, avec des sélections de contenu organisées, des fonctionnalités de contrôle parental et un filtrage des vidéos jugées inappropriées pour les enfants de moins de 13 ans. Lancée pour la première fois le 15 février 2015 en tant qu'application mobile Android et iOS, l'application a depuis été publiée pour les téléviseurs intelligents LG, Samsung et Sony, ainsi que pour Android TV. Depuis septembre 2019, l'application est disponible dans 69 pays, dont Hong Kong et Macao, et dans une province. YouTube a lancé une version Web de YouTube Kids le 30 août 2019. YouTube Kids a fait l'objet de critiques de la part de groupes de défense, en particulier de la Campagne pour une enfance sans publicité, pour des inquiétudes concernant l'utilisation de la publicité commerciale par l'application, ainsi que des suggestions algorithmiques. de vidéos susceptibles d'être inappropriées pour le public cible de l'application. L'application a également été associée à une controverse autour de vidéos inquiétantes et/ou violentes mettant en scène des personnages de franchises médiatiques pour enfants. Les critiques concernant les vidéos ont conduit YouTube à annoncer qu'il prendrait des mesures plus strictes pour examiner et filtrer ces vidéos lorsqu'elles sont signalées par la communauté, et empêcher qu'elles soient accessibles depuis l'application YouTube Kids.

Site Web : youtubekids.com

