Dailymotion est une plateforme technologique française de partage de vidéos détenue principalement par Vivendi. Les partenaires de lancement nord-américains comprenaient BBC News, VICE, Bloomberg et Hearst Digital Media. Dailymotion est disponible dans le monde entier en 25 langues et 43 versions localisées comprenant des pages d'accueil et du contenu locaux. Il compte plus de 300 millions d’utilisateurs mensuels uniques.

Site Web : dailymotion.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Dailymotion. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.