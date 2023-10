Booking.com est une agence de voyage en ligne pour les réservations d'hébergement. Il est détenu et exploité par Booking Holdings, basé aux États-Unis, et constitue la principale source de revenus. Son siège social est à Amsterdam. Le site Web compte plus de 28 millions d'annonces. Le site est disponible en 43 langues.

Site Web : booking.com

