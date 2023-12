Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Agoda.com est une agence de voyages en ligne et un métamoteur de recherche d'hôtels, de locations de vacances, de vols et de transferts aéroportuaires. Elle a été fondée en 2003 puis acquise par Booking Holdings, devenant ainsi une filiale de la société. Environ la moitié des réservations d'Agoda sont effectuées via ses applications mobiles. Agoda propose également des applications iOS et Android pour les propriétaires d'hôtels et de propriétés.

Site Web : agoda.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Agoda. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.