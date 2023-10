Skyscanner est un métamoteur de recherche et une agence de voyages basée à Édimbourg, en Écosse, et détenue par Trip.com Group, la plus grande agence de voyages en ligne de Chine. Le site est disponible dans plus de 30 langues et est utilisé par 100 millions de personnes par mois. La société permet aux gens de rechercher et de réserver des options de voyage pour leurs voyages, notamment des vols, des hôtels et des locations de voitures. Comparé à d'autres métamoteurs de recherche de voyages, le site Web compte une plus grande part de millennials parmi ses utilisateurs.

Site Web : skyscanner.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Skyscanner. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.