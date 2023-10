Hotels.com est un site Internet permettant de réserver des chambres d'hôtel en ligne et par téléphone. La société possède 85 sites Web en 34 langues et répertorie plus de 325 000 hôtels répartis dans environ 19 000 emplacements. Son inventaire comprend des hôtels et des gîtes touristiques, ainsi que certains condos et autres types d'hébergement commercial. Hotels.com a été créé en 1991 sous le nom de Hotel Reservations Network (HRN). En 2001, elle a rejoint Expedia, Inc. et en 2002, elle a changé son nom pour Hotels.com. La société est exploitée par Hotels.com LP, une société en commandite située à Dallas, au Texas, aux États-Unis.

Site Web : hotels.com

