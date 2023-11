Four Seasons Hotels Limited, opérant sous le nom de Four Seasons Hotels and Resorts, est une société internationale d'hôtellerie et de villégiature de luxe dont le siège est à Toronto, Ontario, Canada. Four Seasons exploite actuellement plus de 100 hôtels et complexes hôteliers dans le monde.

Site Web : fourseasons.com

