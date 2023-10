SoundCloud est une plateforme de distribution audio en ligne et un site Web de partage de musique basé à Berlin, en Allemagne, qui permet à ses utilisateurs de télécharger, promouvoir et partager de l'audio. Lancé en 2007 par Alexander Ljung et Eric Wahlforss, SoundCloud est devenu l'un des plus grands services de streaming musical, atteignant plus de 175 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde. SoundCloud propose des abonnements gratuits et payants sur la plateforme, disponibles pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. SoundCloud a influencé l'industrie musicale grâce au succès de nombreux artistes qui ont utilisé le service pour lancer ou faire progresser leur carrière. SoundCloud a reçu le soutien de nombreux investisseurs et d'autres plateformes médiatiques telles que Twitter, même si la plateforme de streaming elle-même a résolu ses problèmes de financement et a licencié de nombreux employés afin de rester rentable.

Site Web : soundcloud.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à SoundCloud. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.