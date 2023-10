Flickr est un service américain d'hébergement d'images et de vidéos, ainsi qu'une communauté en ligne. Il a été créé par Ludicorp en 2004 et est devenu populaire auprès des photographes amateurs et professionnels qui hébergent des photos haute résolution. Il a changé de propriétaire à plusieurs reprises et appartient à SmugMug depuis le 20 avril 2018. Au 20 mars 2013, Flickr comptait un total de 87 millions de membres enregistrés et plus de 3,5 millions de nouvelles images téléchargées quotidiennement, comme le rapporte The Verge. Le 5 août 2011, le site signalait qu'il hébergeait plus de 6 milliards d'images. Les photos et les vidéos sont accessibles depuis Flickr sans qu'il soit nécessaire de créer un compte, mais un compte doit être créé pour télécharger du contenu sur le site. L'enregistrement d'un compte permet également aux utilisateurs de créer une page de profil contenant des photos et des vidéos que l'utilisateur a téléchargées et donne également la possibilité d'ajouter un autre utilisateur Flickr en tant que contact. Pour les utilisateurs mobiles, Flickr propose des applications mobiles officielles pour iOS, Android et un site mobile optimisé.

Site Web : flickr.com

