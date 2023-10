Google Photos est un service de partage et de stockage de photos développé par Google. Il a été annoncé en mai 2015 et séparé de Google+, l'ancien réseau social de l'entreprise. Google Photos offre aux utilisateurs un espace de stockage gratuit et illimité pour des photos jusqu'à 16 mégapixels et des vidéos jusqu'à une résolution de 1 080 p. Le service analyse automatiquement les photos, identifiant diverses caractéristiques visuelles et sujets. Les utilisateurs peuvent rechercher n'importe quoi dans les photos, le service renvoyant des résultats dans trois catégories principales : Personnes, Lieux et Objets. La vision par ordinateur de Google Photos reconnaît les visages (non seulement ceux des humains, mais aussi des animaux de compagnie), en regroupant les visages similaires (cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays en raison des lois sur la confidentialité) ; des repères géographiques (comme la Tour Eiffel) ; et des sujets, notamment des anniversaires, des bâtiments, des animaux, de la nourriture, etc. Différentes formes d'apprentissage automatique dans le service Photos permettent de reconnaître le contenu des photos, de générer automatiquement des albums, d'animer des photos similaires en vidéos rapides, de faire remonter des souvenirs passés à des moments significatifs et d'améliorer la qualité des photos et des vidéos. En mai 2017, Google a annoncé plusieurs mises à jour de Google Photos, notamment des rappels et des suggestions de partage de photos, des photothèques partagées entre deux utilisateurs et des albums physiques, Photos suggérant automatiquement des collections en fonction du visage, du lieu, du voyage ou de toute autre distinction. Google Photos fait office de sauvegarde lorsque les photos sont envoyées ou, selon les termes de Google, « partagées ». Il s'agit simplement d'un outil de sauvegarde courant lorsque les photos sont partagées entre les réseaux sociaux ou d'autres plateformes ou applications. Google Photos a été salué par la critique après son découplage de Google+ en 2015. Les critiques ont apprécié le service Photos mis à jour pour sa technologie de reconnaissance, sa recherche, ses applications et ses temps de chargement. Néanmoins, des problèmes de confidentialité ont été soulevés, notamment la motivation de Google pour créer le service, ainsi que ses relations avec les gouvernements et les éventuelles lois exigeant que Google fournisse l'intégralité de l'historique des photos d'un utilisateur. Google Photos a connu une forte adoption par les utilisateurs. Il a atteint 100 millions d'utilisateurs après cinq mois, 200 millions après un an et 500 millions en mai 2017, Google annonçant que plus de 1,2 milliard de photos sont téléchargées sur le service chaque jour, le total général de tout le contenu téléchargé mesurant plus de 13,7. pétaoctets de stockage. À titre de comparaison, fin 2017, l’ensemble des archives Internet contenait près de 40 pétaoctets. En 2019, Google Photos a atteint la barre du milliard d’utilisateurs.

