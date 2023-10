Google Play, anciennement Android Market, est un service de distribution numérique exploité et développé par Google. Il sert de boutique d'applications officielle pour les appareils fonctionnant sur le système d'exploitation Android « certifié Google », permettant aux utilisateurs de parcourir et de télécharger des applications développées avec le kit de développement logiciel (SDK) Android et publiées via Google. Google Play sert également de magasin de médias numériques proposant de la musique, des livres, des films et des programmes de télévision. Il proposait auparavant des appareils matériels Google à l'achat jusqu'à l'introduction d'un détaillant de matériel en ligne distinct, Google Store, le 11 mars 2015, et proposait également des publications d'actualité et des magazines avant la refonte de Google News le 15 mai 2018. Les applications sont disponibles gratuitement ou moyennant des frais sur Google Play. Ils peuvent être téléchargés directement sur un appareil Android via l'application mobile propriétaire Play Store ou en déployant l'application sur un appareil à partir du site Web Google Play. Les applications utilisant les capacités matérielles d'un appareil peuvent être destinées aux utilisateurs d'appareils dotés de composants matériels spécifiques, tels qu'un capteur de mouvement (pour les jeux dépendant du mouvement) ou une caméra frontale (pour les appels vidéo en ligne). La boutique Google Play a enregistré plus de 82 milliards de téléchargements d'applications en 2016 et plus de 3,5 millions d'applications publiées en 2017. Elle a fait l'objet de multiples problèmes de sécurité, dans lesquels des logiciels malveillants ont été approuvés et téléchargés sur la boutique et téléchargés par les utilisateurs. , avec des degrés de gravité variables. Google Play a été lancé le 6 mars 2012, regroupant Android Market, Google Music et la librairie électronique Google sous une seule marque, marquant un changement dans la stratégie de distribution numérique de Google. Les services inclus dans Google Play sont Google Play Books, Google Play Games, Google Play Movies & TV et Google Play Music, et anciennement Google Play Newsstand avant d'être complètement supprimés de Google Play en novembre 2018. Suite à leur changement de marque, Google a a progressivement élargi le support géographique de chacun des services.

Site Web : play.google.com

