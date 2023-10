Backblaze est un fournisseur de stockage de données. Elle propose deux produits : B2 Cloud Storage - Un service de stockage d'objets similaire au S3 d'Amazon. Sauvegarde informatique - Un outil de sauvegarde en ligne qui permet aux utilisateurs Windows et macOS de sauvegarder leurs données dans des centres de données hors site. Le service est conçu pour les entreprises et les utilisateurs finaux, offrant un espace de stockage illimité et prenant en charge des tailles de fichiers illimitées.

Site Web : backblaze.com

