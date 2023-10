Telegram est un service cloud de messagerie instantanée, de visiophonie et de voix sur IP avec cryptage de bout en bout pour les discussions secrètes uniquement. Les applications client Telegram sont disponibles pour Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS et GNU/Linux et sont originaires de Russie en 2013. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages et échanger des photos, des vidéos, des autocollants, de l'audio et des fichiers de tout type. Le code côté client de Telegram est un logiciel libre, tandis que son code côté serveur est de source fermée et propriétaire. Le service fournit également des API aux développeurs indépendants. En avril 2020, Telegram comptait 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Une annonce faite à l'époque incluait la promesse de mettre en œuvre des appels vidéo de groupe sécurisés plus tard en 2020. Les messages et les médias par défaut utilisent le cryptage client-serveur pendant le transit. Ces données sont également cryptées au repos, mais sont accessibles aux développeurs de Telegram, qui détiennent les clés de cryptage. De plus, Telegram propose des appels cryptés de bout en bout et des discussions « secrètes » cryptées de bout en bout en option entre deux utilisateurs en ligne sur des clients smartphones. Cependant, les clients de bureau (à l'exception du client macOS) ne proposent pas de chiffrement de bout en bout et le chiffrement de bout en bout n'est pas non plus disponible pour les groupes, supergroupes ou canaux. Telegram a défendu l'absence de chiffrement de bout en bout omniprésent en affirmant que les sauvegardes en ligne qui n'utilisent pas de chiffrement côté client sont « la solution la plus sécurisée actuellement possible », malgré plusieurs autres services de chat tels que Signal, Matrix et WhatsApp. offrant un cryptage de bout en bout sur toutes les plateformes.

Site Web : telegram.org

