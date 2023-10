Wire est une application de communication et de collaboration cryptée créée par Wire Swiss. Il est disponible pour iOS, Android, Windows, macOS, Linux et les navigateurs Web tels que Firefox. Wire propose une suite de collaboration comprenant la messagerie, les appels vocaux, les appels vidéo, les conférences téléphoniques, le partage de fichiers et la collaboration externe, le tout protégé par un cryptage sécurisé de bout en bout. Wire propose trois solutions basées sur sa technologie de sécurité : Wire Pro – qui offre la fonctionnalité de collaboration de Wire pour les entreprises, Wire Enterprise – inclut des fonctionnalités Wire Pro avec des fonctionnalités supplémentaires pour les organisations à grande échelle ou réglementées, et Wire Red – la suite de collaboration de crise à la demande. . Ils proposent également Wire Personal, une application de messagerie sécurisée destinée à un usage personnel.

Site Web : wire.com

