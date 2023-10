Threema est une application de messagerie instantanée cryptée de bout en bout pour iOS, Android et Windows Phone. Le logiciel est basé sur les principes de confidentialité dès la conception et le service n'exige pas que les utilisateurs fournissent un numéro de téléphone ou toute autre information personnelle identifiable : L'application Threema peut être utilisée de manière anonyme. En plus de la messagerie texte, les utilisateurs peuvent passer des appels vocaux, envoyer des fichiers multimédia, des emplacements, des messages vocaux et des fichiers. Grâce à l'application Web « Threema Web », le service peut être utilisé sur PC. Threema est développé par la société suisse Threema GmbH. Les serveurs sont situés en Suisse et le développement est basé à Pfäffikon SZ. En avril 2017, Threema comptait 4,5 millions d'utilisateurs. En janvier 2019, la version professionnelle, Threema Work, était utilisée par 3 000 entreprises et organisations.

Site Web : web.threema.ch

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Threema. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.