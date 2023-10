Fastmail est un service de messagerie proposant des comptes de messagerie payants pour les particuliers et les organisations. Il est fourni en 36 langues aux clients du monde entier par Fastmail Pty Ltd, une société située à Melbourne, Victoria, Australie. La société a été acquise par Opera Software en 2010. Le 26 septembre 2013, Fastmail a annoncé sa séparation d'Opera et est devenue un société privée et indépendante. Ses principaux serveurs sont situés à New York et à Amsterdam ; un ancien emplacement de sauvegarde en Islande est remplacé par l'emplacement du serveur à Amsterdam.

Site Web : fastmail.com

