Liscio est une solution logicielle Web et mobile sécurisée basée sur le cloud qui simplifie la communication et la collaboration avec les clients. Avec des fonctionnalités telles que la messagerie sécurisée, le partage et le stockage de fichiers sécurisés, FirmView, le service Firm-to-One, l'application mobile, l'intégration FrontDesk, les signatures électroniques, etc., Liscio remplace les e-mails et les documents vulnérables par une plateforme d'expérience client cryptée et sur invitation uniquement. qui vous permet de devenir le cabinet proactif et moderne que vos clients méritent.

Site Web : liscio.me

